Blu Radio  / Mundo  / Casa Blanca rechazó oferta de Maduro de renunciar tras plazo de dos años, según el NYT

Casa Blanca rechazó oferta de Maduro de renunciar tras plazo de dos años, según el NYT

De acuerdo con las fuentes del New York Times Maduro, durante las conversaciones informales, habría señalado disposición a ofrecer acceso a la riqueza petrolera de Venezuela a las compañías energéticas de Estados Unidos.

Donald Trump y Nicolás Maduro
Trump habló de la carta de Nicolás Maduro.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

