Canciller Rosa Villavicencio: "Es posible un acuerdo con Clan del Golfo antes de fin de gobierno"

Canciller Rosa Villavicencio: "Es posible un acuerdo con Clan del Golfo antes de fin de gobierno"

La canciller adelantó que "seguramente este mes o al otro pueda hacerse una segunda ronda (en Catar) donde se fijen acuerdos muy concretos".

