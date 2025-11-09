Canciller Rosa Villavicencio se reunirá con Yván Gil: hablarán de colombianos detenidos en Venezuela

La canciller Rosa Villavicencio confirmó que este domingo sostendrá una reunión bilateral con el canciller del régimen de Nicolás Maduro, Yván Gil, en el marco de la cumbre CELAC-Unión Europea que se desarrolla en Santa Marta.

“Tendremos una bilateral con el canciller de Venezuela para hablar sobre este tema y otros, pero principalmente para buscar que todos estos detenidos sean liberados”, señaló Villavicencio al llegar al evento.

El encuentro se centrará en la situación de los colombianos detenidos en cárceles venezolanas, un asunto que ha sido prioridad para la Cancillería. El régimen de Maduro anunció recientemente la liberación de 17 connacionales, varios de ellos considerados presos políticos, luego de gestiones diplomáticas de Colombia.

Sin embargo, aún permanecen 23 ciudadanos colombianos privados de la libertad en ese país, sin proceso judicial y señalados de presunto mercenarismo o intento de desestabilización del gobierno venezolano.



Las detenciones se produjeron principalmente después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, en medio de un contexto de tensión política y persecución a la disidencia.

Con esta reunión, el Gobierno colombiano busca avanzar en nuevas gestiones humanitarias y diplomáticas que permitan el retorno de los detenidos restantes y fortalecer los mecanismos de diálogo binacional.

