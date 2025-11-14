Capturaron en San Roque a uno de los presuntos coordinadores de sicarios del Clan del Golfo

En un operativo adelantado por la Policía Antioquia en el municipio de San Roque se logró la captura en flagrancia de alias 'Manigueto', presunto coordinador de sicarios en el municipio en el Nordeste antioqueño. El hombre estaba relacionado con la subestructura Pacificadores de Samaná, adscrita al Bloque Magdalena Medio.

Según el reporte de las autoridades, durante el procedimiento de allanamiento que permitió la captura de alias 'Manigueto' se incautaron una pistola con 35 cartuchos, dos uniformes de uso exclusivo de la Policía Nacional, dos radios de comunicación, un equipo celular, 193 gramos de base de coca y dos grameras.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, explicó que alias 'Manigueto' tenía una amplia trayectoria criminal en otros grupos delincuenciales, por lo que su captura significa un golpe contundente al Clan del Golfo.

"Alias 'Manigueto' se habría desmovilizado del anterior bloque metro de las distintas AUC y mantendría injerencia criminal y electiva en el perímetro urbano y rural del municipio de San Roque", destacó el uniformado.



Sin embargo, no es el único procedimiento realizado en las últimas horas, ya que en el municipio de Yolombó se hizo efectiva la captura de alias 'Mateo', presunto integrante de la subestructura Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo y quien, además, también coordinaba los asesinatos en varias subregiones del departamento.

Las autoridades destacaron sobre alias 'Mateo' que sería el responsable de homicidios cometidos entre noviembre de 2022 y junio de 2024 en los municipios de Vegachí, Remedios y Yolombó.