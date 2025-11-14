En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturaron en San Roque a uno de los presuntos coordinadores de sicarios del Clan del Golfo

Capturaron en San Roque a uno de los presuntos coordinadores de sicarios del Clan del Golfo

Además, en Yolombó fue capturado un ilegal responsable de ejecutar asesinatos en al menos tres municipios del departamento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad