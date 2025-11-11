Murió en combates un integrante del Clan del Golfo y capturaron a alias ‘Diomedes’ en Antioquia

Autoridades confirman que hubo combates entre el Ejército y el Clan del Golfo. El reporte señaló que al momento se tiene un subversivo abatido y la captura de alias ‘Diomedes’, presunto cabecilla urbano señalado de participar en atentados contra la Fuerza Pública en el suroeste de Antioquia.

En un enfrentamiento entre tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá y presuntos integrantes del Clan del Golfo, fue capturado alias Diomedes, señalado como cabecilla de zona en el suroeste antioqueño, y abatido otro integrante de esa estructura criminal que estaría implicado en acciones contra la Fuerza Pública. En medio de la operación también fue aprehendido un menor de edad.

El combate ocurrió en la vereda Santa Mónica, en Concordia, donde los uniformados se encontraron con integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez. Según las autoridades, alias ‘Diomedes‘ habría pertenecido cerca de tres años al Clan del Golfo y tendría control e injerencia en los municipios de Betulia y Concordia.

Según el Brigadier general, Carlos Eduardo Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada, las primeras informaciones apuntan a que este hombre estaría involucrado en recientes incursiones armadas en el corregimiento de Altamira y Betulia, así como en el cobro de extorsiones a distintos gremios de la región.

“En el lugar fueron hallados una pistola calibre 9 milimetros, un revólver calibre 38, munición de diferentes calibres, dos motocicletas, un teléfono celular y bastantes estupefacientes”, reveló.

Alias Diomedes deberá responder por delitos relacionados con la fabricación y porte de armas y municiones de uso restringido y de uso civil.

La Cuarta Brigada destacó que este golpe afecta directamente el componente armado del Clan del Golfo en el suroeste antioqueño y evita posibles atentados contra la Fuerza Pública y la población civil. Las autoridades reiteraron que seguirán desarrollando operaciones para debilitar estas estructuras y garantizar la seguridad en la región.