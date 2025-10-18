En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Desarticularon en Valle de Aburrá una red de hurto que usaba plataformas digitales de inversión

Desarticularon en Valle de Aburrá una red de hurto que usaba plataformas digitales de inversión

Un total de 14 personas fueron capturadas por estafar a ciudadanos en 10 países. Llegaron a captar más de $72.000 millones.

Desarticulan red de estafas digitales.jpg
Desarticulan red de estafas digitales.
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2025

A través de una operación conjunta entre el Bloque de Búsqueda de la Policía y la Fiscalía General, las autoridades en el Valle de Aburrá lograron desmantelar una red dedicada a estafas digitales que cada mes podía percibir hasta cinco millones de dólares en ganancias.

Las acciones desplegadas en los municipios de Sabaneta, Bello, La Ceja y Rionegro, permitieron la captura de 14 personas señaladas de ejecutar por más de dos años millonarias estafas a ciudadanos en distintos países de Latinoamérica como Guatemala, Costa Rica, Perú, Bolivia, Chile y Panamá.

Las investigaciones que se extendieron por dos años permitieron establecer que este grupo delincuencial operaba a través de 14 plataformas falsas de inversión, promovidas en redes sociales y motores de búsqueda. Las víctimas eran inducidas a invertir sumas iniciales cercanas a 250 dólares, cerca de un millón de pesos, con promesas de rentabilidad inmediata.

Posteriormente, mediante el uso de aplicaciones y accesos remotos, los delincuentes obtenían el control de los dispositivos de las víctimas, apoderándose de sus datos y recursos financieros.

Sobre las acciones desplegadas en la capital antioqueña en barrios como El Poblado, Industriales, La Asomadera, La Milagrosa y Buenos Aires, se refirió Manuel Villa, secretario de Seguridad del distrito.

"Cada uno de estos sujetos cumplía un rol estratégico dentro de la estructura. Unos programadores, otros gestores financieros y otros coordinadores logísticos. Luego de la inversión, mediante un software malicioso, hackeaban dispositivos, luego robaban la información personal y luego vaciaban las cuentas bancarias", explicó Villa.

A los capturados que deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, suplantación de sitios web, enriquecimiento ilícito, estafa, hurto por medios informáticos y lavado de activos, les incautaron 1.329 millones de pesos en efectivo, dos armas de fuego, radios de comunicación, dos camionetas de alta gama y otros equipos tecnológicos.

De acuerdo con los hallazgos, esta estructura habría generado ingresos con un acumulado superior a los 72.000 millones de pesos.

