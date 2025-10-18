Desarticularon en Valle de Aburrá una red de hurto que usaba plataformas digitales de inversión

A través de una operación conjunta entre el Bloque de Búsqueda de la Policía y la Fiscalía General, las autoridades en el Valle de Aburrá lograron desmantelar una red dedicada a estafas digitales que cada mes podía percibir hasta cinco millones de dólares en ganancias.

Las acciones desplegadas en los municipios de Sabaneta, Bello, La Ceja y Rionegro, permitieron la captura de 14 personas señaladas de ejecutar por más de dos años millonarias estafas a ciudadanos en distintos países de Latinoamérica como Guatemala, Costa Rica, Perú, Bolivia, Chile y Panamá.

Las investigaciones que se extendieron por dos años permitieron establecer que este grupo delincuencial operaba a través de 14 plataformas falsas de inversión, promovidas en redes sociales y motores de búsqueda. Las víctimas eran inducidas a invertir sumas iniciales cercanas a 250 dólares, cerca de un millón de pesos, con promesas de rentabilidad inmediata.

Posteriormente, mediante el uso de aplicaciones y accesos remotos, los delincuentes obtenían el control de los dispositivos de las víctimas, apoderándose de sus datos y recursos financieros.



Sobre las acciones desplegadas en la capital antioqueña en barrios como El Poblado, Industriales, La Asomadera, La Milagrosa y Buenos Aires, se refirió Manuel Villa, secretario de Seguridad del distrito.

"Cada uno de estos sujetos cumplía un rol estratégico dentro de la estructura. Unos programadores, otros gestores financieros y otros coordinadores logísticos. Luego de la inversión, mediante un software malicioso, hackeaban dispositivos, luego robaban la información personal y luego vaciaban las cuentas bancarias", explicó Villa.

A los capturados que deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, suplantación de sitios web, enriquecimiento ilícito, estafa, hurto por medios informáticos y lavado de activos, les incautaron 1.329 millones de pesos en efectivo, dos armas de fuego, radios de comunicación, dos camionetas de alta gama y otros equipos tecnológicos.

De acuerdo con los hallazgos, esta estructura habría generado ingresos con un acumulado superior a los 72.000 millones de pesos.