Envían a prisión a integrantes de banda que secuestraba y robaba a conductores en el Valle de Aburrá

Fueron por lo menos seis víctimas de quienes trabajan en plataformas, una de ellas era un conductor que fue abandonado en zona rural de Bello y falleció tras ser golpeado con un objeto contundente.

Capturados ladrones de conductores de plataformas
Fiscalía
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

El secuestro y posterior hurto a seis conductores de plataformas digitales de transporte reveló el accionar de un grupo delincuencial que operaba en Medellín y su área metropolitana. De acuerdo con la Fiscalía, entre febrero y julio de este año, cinco hombres habrían conformado una organización dedicada a solicitar servicios de transporte virtual con el fin de asaltar a quienes conducían esos vehículos.

Los capturados fueron identificados como Mateo Sierra Cañaveral, Edward David Muñoz Sierra, Brian Esteven Guisao Montes, Didier Alejandro Rhenal Quintero y Juan Manuel Cifuentes. Según la investigación, los procesados pedían viajes desde Medellín hacia el municipio de Bello. Una vez los conductores aceptaban el servicio, eran interceptados, golpeados con armas de fuego y otros elementos, inmovilizados y retenidos. En uno de los casos más graves, ocurrido el pasado 9 de abril, un conductor que aceptó un servicio hacia el norte del Valle de Aburrá fue brutalmente agredido y murió. Su cuerpo fue hallado en la vereda La China, en Bello. Esto dijo la delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Deicy Jaramillo Rivera.

"En uno de los hechos registrado el nueve de abril del año en curso, varios hombres ingresaron al vehículo, golpearon al conductor y en múltiples oportunidades con un objeto contundente hasta causarle la muerte. Posteriormente, abandonaron su cuerpo en una vereda del municipio", dijo.

Durante los ataques, las víctimas eran despojadas de sus celulares, tarjetas bancarias y obligadas a entregar las claves para realizar retiros y transferencias virtuales. Posteriormente, los delincuentes los abandonaban en zonas boscosas y huían con los vehículos.

Las autoridades estiman que el grupo obtuvo cerca de 200 millones de pesos en dinero en efectivo, objetos de valor y automóviles producto de estos delitos.

Tras las investigaciones, los cinco señalados fueron capturados e imputados por un fiscal Gaula de Medellín por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, secuestro simple y hurto calificado, todos agravados. Ninguno aceptó su responsabilidad en los hechos y deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial.

