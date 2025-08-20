Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Uribe en libertad
Alfredo Saade
Tensión Venezuela - EEUU
Mesitas del Colegio

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Expulsan a extranjero requerido por homicidio en EE. UU: estaba en un hotel del Valle de Aburrá

Expulsan a extranjero requerido por homicidio en EE. UU: estaba en un hotel del Valle de Aburrá

El hombre, que estaba en el país en condición irregular, había excedido el tiempo de permanencia de 90 días y fue encontrado por agentes migratorios en un hotel en Girardota.

Ciudadano extranjero.jpg
Estadounidense expulsado de Medellín.
Foto: Migración Colombia
Por: María Fernanda Quejada
|
Actualizado: agosto 20, 2025 04:33 p. m.

Migración Colombia expulsó a un ciudadano estadounidense requerido por homicidio. El hombre, que estaba en el país en condición irregular, había excedido el tiempo de permanencia de 90 días y fue encontrado por agentes migratorios al interior de un hotel ubicado al Norte del Valle de Aburrá.

Un trabajo conjunto entre Migración Colombia, la Policía Nacional, el CTI de Fiscalía General de la Nación y el Grupo Marshals de los Estados Unidos permitió la detención y expulsión de un ciudadano norteamericano que se encontraba en un hotel del municipio de Girardota en condición irregular y que era requerido en su país por el delito de homicidio.

El extranjero fue puesto bajo custodia de las autoridades migratorias y posteriormente entregado a oficiales estadounidenses, tras cumplirse una medida de expulsión que ordenaba su salida inmediata del territorio colombiano. Paola Salazar, directora regional de Migración Colombia para Antioquia y Chocó, explicó cómo fue el procedimiento.

"En un trabajo articulado, se permitió poner bajo custodia de la autoridad migratoria a un ciudadano norteamericano requerido en su país por el delito de homicidio. El individuo, a quien además se le impuso una medida de expulsión, abandonó el país custodiado por oficiales de Migración Colombia, quienes lo entregaron a las autoridades norteamericanas", explicó la funcionaria.

Vale la pena recalcar que de acuerdo con cifras de Migración Colombia, en lo corrido de 2025 en el departamento de Antioquia se han expulsado a 32 extranjeros y se han inadmitido a 75, solo en el mes de agosto fueron inadmitidos 24 extranjeros.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Estados Unidos

Valle de Aburrá

CTI de la Fiscalía

Migración Colombia

Homicidios

Noticias de hoy