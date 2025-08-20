Expulsan a extranjero requerido por homicidio en EE. UU: estaba en un hotel del Valle de Aburrá

Migración Colombia expulsó a un ciudadano estadounidense requerido por homicidio. El hombre, que estaba en el país en condición irregular, había excedido el tiempo de permanencia de 90 días y fue encontrado por agentes migratorios al interior de un hotel ubicado al Norte del Valle de Aburrá.

Un trabajo conjunto entre Migración Colombia, la Policía Nacional, el CTI de Fiscalía General de la Nación y el Grupo Marshals de los Estados Unidos permitió la detención y expulsión de un ciudadano norteamericano que se encontraba en un hotel del municipio de Girardota en condición irregular y que era requerido en su país por el delito de homicidio.

El extranjero fue puesto bajo custodia de las autoridades migratorias y posteriormente entregado a oficiales estadounidenses, tras cumplirse una medida de expulsión que ordenaba su salida inmediata del territorio colombiano. Paola Salazar, directora regional de Migración Colombia para Antioquia y Chocó, explicó cómo fue el procedimiento.

"En un trabajo articulado, se permitió poner bajo custodia de la autoridad migratoria a un ciudadano norteamericano requerido en su país por el delito de homicidio. El individuo, a quien además se le impuso una medida de expulsión, abandonó el país custodiado por oficiales de Migración Colombia, quienes lo entregaron a las autoridades norteamericanas", explicó la funcionaria.

Migración Colombia expulsó en Medellín a un ciudadano estadounidense requerido por homicidio. El hombre estaba en el país en condición irregular y había excedido el tiempo de permanencia de 90 días. #VocesySonidos pic.twitter.com/69PBC2HnuJ — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 20, 2025

Vale la pena recalcar que de acuerdo con cifras de Migración Colombia, en lo corrido de 2025 en el departamento de Antioquia se han expulsado a 32 extranjeros y se han inadmitido a 75, solo en el mes de agosto fueron inadmitidos 24 extranjeros.