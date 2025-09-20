Hallaron un mensaje y bandera alusivos a disidencias en pleno casco urbano de Betulia

El Suroeste antioqueño vuelve a ser epicentro de alteraciones al orden público debido a que en las últimas horas la comunidad en el municipio de Betulia encontró un grafiti amenazante de las disidencias en las instalaciones del Centro Día, lugar de atención para los adultos mayores.

Además, en el mismo sitio fue hallada una bandera de las disidencias que ha prendido las alertas de las autoridades locales, ya que estos elementos fueron puestos a escasos metros de las calles principales del municipio, situación por la que se convocó a un Consejo de Seguridad Extraordinario.

Autoridades en Betulia, Antioquia, confirman que fueron hallados un mensaje y una bandera alusivos a las disidencias en pleno casco urbano del municipio. El Ejército Nacional llegará hasta la zona para descartar la presencia de explosivos en el lugar. #VocesySonidos pic.twitter.com/XONxGFYsR1 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 20, 2025

El alcalde de Betulia, Néstor Serna, habló con Blu Radio y entregó el informe sobre lo que hoy ha ocasionado zozobra y temor por posibles afectaciones como ocurrió recientemente en otros municipios como Anorí.

"El Centro Día a escasos dos minutos del parque se presentaron unos grafitis alusivos a la guerrilla de las Farc. A todo el frente colocaron una bandera perteneciente a la guerrilla", confirmó el mandatario.



Hay que mencionar que el mensaje amenazante pintado en la fachada del puesto de atención municipal afirma que, “todo el que esté comprometido no respondemos. Ya sabemos quiénes trabajan con los paras”.

Por ahora se espera que el Ejército Nacional llegue en los próximos minutos hasta esta zona de Betulia en donde con un equipo antiexplosivos comandado por un canino se realizará las labores de registro para desestimar la presencia de artefactos explosivos en el lugar.