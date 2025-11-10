Clan del Golfo negó estar detrás de las recientes intimidaciones y extorsiones en Nariño

El Clan del Golfo negó estar detrás de las recientes intimidaciones, extorsiones y el cierre de una estación de servicio en el municipio de Nariño, Oriente antioqueño y atribuyen las amenazas a la banda de alias 'Camila'. El grupo ilegal difundió esta versión mediante un comunicado público, en el que atribuye los hechos a “un pequeño reducto” de la banda de alias 'Camila', quienes según ellos, estarían realizando llamadas, enviando panfletos y presionando a comerciantes y líderes de la región.

En el documento, el grupo asegura que los responsables de estas amenazas operan desde la cárcel y que incluso habrían obligado a cerrar el establecimiento del señor Darío Gallego, propietario de la estación de servicio El Recreo. Afirman que su estructura no está relacionada con estos hechos y que “defienden la movilidad, el comercio y el progreso” en las regiones donde operan.

Este mensaje se conoce en medio del creciente temor en la población, luego de que en los últimos días comerciantes denunciaran presiones y amenazas, que incluso derivaron en el cierre temporal de negocios en este municipio del Oriente antioqueño.

Recordemos que la situación de violencia en esa zona del oriente antioqueño ocasionó el desplazamiento de por lo menos dos familias: la del dueño de una estación de gasolina que fue cerrada y otra de un sector aledaño.



Otro hecho reciente en Nariño, fue el asesinato de Luis Fernando Ocampo Arias, de 38 años de edad, quien fue concejal en el periodo 2020–2023 y era un líder reconocido en la zona por su participación en procesos políticos y sociales. Además, era reconocido como comerciante y miembro del transporte público rural del municipio. Todos estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades.