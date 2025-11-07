Lucha en sur de Bolivar entre disidencias, ELN y Clan del Golfo es por oro: secretario de Seguridad

La situación de orden público en el sur del departamento de Bolívar es descrita como complicada y dolorosamente recurrente, con graves hechos violentos reportados en las últimas horas. El secretario de Seguridad del departamento, Manuel Berrío, confirmó que lo que se vive en la región es una "lucha a muerte" entre las principales estructuras armadas que operan en el territorio.

El secretario Berrío explicó que la disputa involucra a tres estructuras criminales que tienen asiento en Bolívar. En el sur del departamento, existe una condición agravante: el ELN y las disidencias de las Farc operan como una sola estructura.

Foto: Human Rights Watch.

Este grupo conjunto está enfrentando la arremetida del Clan del Golfo, el cual llegó con la firme intención de arrebatarles el control territorial y de las economías ilícitas. Por lo tanto, los actores en discordia son la alianza ELN-Disidencias y el Clan del Golfo.



El oro

El origen de esta "lucha a muerte" tiene un nombre específico: la minería ilegal de oro. Estas estructuras han entendido que el oro representa una economía ilícita más ventajosa que el narcotráfico, mientras que en el tráfico de drogas todos los procesos son ilegales (cultivo, cosecha, producción, transporte y venta del estupefaciente).

En el caso del oro la situación es diferente. Después de extraer el material, puede ser vendido a precios internacionales en cualquier parte del mundo.



Imagen de referencia de una mina Foto: Generada por Image fx

Aunque en el sur de Bolívar existen algunas cooperativas legales que extraen oro cerca de los cascos urbanos, la gran mayoría del oro está concentrada en zona rural y de difícil acceso, y es manejada por los grupos criminales.



Incursiones violentas

El secretario detalló los hechos de alteración del orden público más recientes. Lamentablemente, se presentó una incursión en el corregimiento de El Jardín, zona rural del municipio de San Pablo, en el sector conocido como Las Culangas, ubicado a unas 4 horas y media del casco urbano.

En este sitio, al parecer, miembros del frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN asesinaron a tres personas que se encontraban allí y procedieron a quemar la maquinaria amarilla utilizada para la extracción ilegal del oro.

Minería ilegal en Colombia Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana

Berrío subrayó que este no es el primer ataque de este año en esa mina; el mismo grupo armado ya había afectado el lugar el 11 de agosto de este mismo año, asesinando a dos personas y quemando la maquinaria.

