Capturaron 10 personas por minería ilegal en río de San Carlos donde se identificó mercurio

Capturaron 10 personas por minería ilegal en río de San Carlos donde se identificó mercurio

Autoridades también destruyeron dragas y motores usados para sacar oro del río Calderas en esa localidad del Oriente de Antioquia.

Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

En un operativo realizado por la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la autoridad ambiental, Cornare, se logró suspender las actividades de extracción de oro a cielo abierto que se realizaban sin licencia ambiental en cercanías a las veredas Calderas y Palmichal en el municipio de San Carlos.

Según destacó Cornare, una vez llegan hasta la zona se encontraron con que el el sitio usaban maquinaria amarilla, dragas tipo buzo y variedad de motores con los que varias personas afectan la quebrada Santa Bárbara en el río Caldera lo que, incluso, había ocasionado que el cauce del afluente tuviera desviaciones.

Además, durante la intervención de las autoridades se evidenció que en la zona afectada por la extracción del oro había sedimentación en las fuentes hídricas y que también habían talado diferentes árboles nativos de la zona. Por estos hechos fueron capturadas 10 personas que estaban en el lugar al momento del procedimiento.

Hay que recordar que esta zona rural del municipio de San Carlos venía siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades ambientales debido a que días atrás se halló mercurio en la fuente hídrica, por lo que inmediatamente comenzaron las investigaciones para determinar en qué zona estaban usando este elemento para la minería ilegal.

Finalmente, Cornare explicó que las personas capturadas por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental quedaron a disposición de las autoridades competentes para que avancen en su judicialización por delitos contra el medio ambiente.

