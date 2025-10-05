Judicializan a cinco presuntos integrantes de red de explosivos para minería ilegal

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco presuntos integrantes de una red criminal dedicada a la adquisición y comercialización de explosivos utilizados en actividades de extracción ilegal de minerales en los departamentos de Antioquia y el Eje Cafetero.

La estructura delictiva fue señalada de adquirir explosivos tipo anfo, cordón detonante, detonadores y mechas de seguridad en países como Ecuador, Venezuela y Perú, para luego ingresarlos de manera clandestina al territorio nacional.

Los materiales eran transportados de forma oculta en automóviles y vehículos de carga hasta inmuebles ubicados en los departamentos de Caldas (Marmato) y Antioquia (Barbosa, Bello, Medellín, San Roque y Segovia), donde posteriormente eran distribuidos a distintos entables mineros.

Capturan a integrante de red de explosivos Policía Nacional

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los cinco señalados los delitos de concierto para delinquir agravado, contaminación ambiental, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los procesados no aceptaron los cargos y cuatro de ellos deberán cumplir medida de aseguramiento domiciliaria. Entre ellos se encuentra el cabecilla del grupo, Elkin Giovanny Riascos Ortiz, junto a sus socios Dubán Alberto Velásquez Valencia, Diego Alejandro Cruz Osorio y Luz Mery Valencia Bedoya.

El quinto implicado, John Wilderman Franco Herrera, continuará recluido en un centro carcelario, donde ya permanece por otro proceso judicial en su contra.