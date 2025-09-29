En operaciones contra la minería ilegal aprehendieron a 22 colombianos en Panamá

Durante operaciones contra la minería ilegal en zona fronteriza, autoridades panameñas aprehendieron a 22 colombianos que estaban ejerciendo estas actividades en límites con el Darién. Entre los requeridos hay cuatro menores de edad.

Autoridades migratorias y de seguridad en zona de frontera no solo han reforzado controles en los últimos meses contra la migración irregular, sino también contra actividades ilícitas de las que eventualmente podrían beneficiarse grupos armados.

Este es el caso de la minería ilegal donde recientes acciones de las autoridades panameñas en cabeza del Servicio Nacional de Fronteras terminó con la aprehensión de 22 ciudadanos colombianos que estaban desarrollando estas acciones muy cerca a la zona del Darién.

La operación denominada Odín 2 se llevó a cabo en río Pito, sector conocido como El Pozón, en la comarca de Guna Yala, y entre los nacionales requeridos por la justicia panameña se encontraban 18 hombres, entre ellos tres menores de edad, así como cuatro mujeres, una de ellas menor de edad.



Las autoridades panameñas reportaron como resultado de la intervención el decomiso de cuatro envases con oro, además de elementos utilizados para estas labores como palas, coas, piquetas, bateas, tanques de combustible y una draga de gran capacidad.

Todos los elementos, así como una escopeta con municiones, tres pesas digitales y el mismo número de celulares quedaron a disposición del Ministerio de Ambiente.

Al tiempo que los aprehendidos fueron presentados ante autoridades judiciales, no se descarta que tengan relación con el Clan del Golfo, el ELN o bandas delincuenciales de carácter local, todos estos grupos con redes internacionales encargadas de comercializar estos minerales en otras zonas del Caribe e incluso Estados Unidos.