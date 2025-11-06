Revelan las identidades de los tres mineros asesinados en sur de Bolívar

En una mina de la vereda El Jardín, zona rural del municipio de San Pablo, en el sur del departamento de Bolívar, fueron rescatados este jueves por tropas de la Primera División del Ejército Nacional los cuerpos de los tres trabajadores asesinados el pasado martes, aproximadamente a las 3:00 de la tarde.

La matanza, de acuerdo con labores de inteligencia de las autoridades, fue atribuida a miembros del ELN, por lo que, una vez se pudo ingresar a la zona, desde la gobernación del departamento se ordenó la realización de un Comité de Justicia Transicional para tomar medidas por lo ocurrido.



Identidades de los mineros

Blu Radio conoció las identidades de las víctimas. Se trata de Luis Guillermo Meléndez Villadiego, 32 años, Jose Stiven Campuzano Pineda, 27 años y Carlos Alberto Ortega Ortega, de 56 años.

Los cuerpos fueron sacados por los mismos mineros de la zona y llevados a la morgue del municipio de San Pablo. Posteriormente, fueron remitidos a las instalaciones de Medicina legal en Bucaramanga, donde serán practicadas las necropsias.



Sobre el asesinato

Desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) dicen que “hombres armados, al parecer pertenecientes al ELN, irrumpieron en una mina de oro y dispararon de manera indiscriminada. El hecho también dejó maquinaria amarilla destruida y provocó el desplazamiento de la comunidad minera en la zona”.



En ese punto hay injerencia del ELN, Clan del Golfo, así como bandas locales, al tiempo que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que incluye al municipio de San Pablo, en la que señala imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados.

De igual manera, la Defensoría advierte un alto riesgo humanitario por la disputa por el control de la minería de oro y los corredores de la Serranía de San Lucas.