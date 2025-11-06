Convocan consejo de seguridad para investigar matanza en el sur de Bolívar

La Primera División del Ejército Nacional reportó el hallazgo de tres cuerpos sin vida, los cuales harían parte de la matanza registrada en el municipio de San Pablo, al sur de Bolívar, donde inicialmente se hablaba de hasta cinco víctimas fatales en una mina de la vereda El Jardín

En consecuencia a este episodio, en estos momentos se lleva a cabo un consejo extraordinario de seguridad con la presencia del secretario de este despacho en Bolívar, Manuel Berrío, para establecer medidas que permitan garantizar la tranquilidad a la población de San Pablo.

“Ante los hechos ocurridos en la vereda El Jardín del municipio de San Pablo, se encuentra en ejecución un Consejo de Seguridad con el fin de determinar la situación precisa de lo ocurrido y establecer acciones en materia operacional que permitan continuar contrarrestando el accionar de grupos armados ilegales”, es la única comunicación emitida por las autoridades hasta el momento con respecto al caso.

”Asimismo, se trabaja en la recolección de información a través de las diferentes agencias de inteligencia para el planeamiento de operaciones militares orientadas a la neutralización de estas amenazas”, agregaron en el pronunciamiento en el Ejército.



Pese a que, desde las primeras horas del día hay rumores de más víctimas fatales, solo tres de ellas se encuentran en este momento en una morgue, cuya ubicación no ha sido puntualizada por las autoridades en Bolívar.

Sin embargo, la hipótesis que toma fuerza hasta el momento es la de un presunto ataque por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), al parecer a personas colaboradoras del Clan del Golfo.

Desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) dicen que “hombres armados, al parecer pertenecientes al ELN, irrumpieron en una mina de oro y dispararon de manera indiscriminada. El hecho también dejó maquinaria amarilla destruida y provocó el desplazamiento de la comunidad minera en la zona”.

Publicidad

En ese punto hay injerencia del ELN, Clan del Golfo, así como bandas locales, al tiempo que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que incluye al municipio de San Pablo, en la que señala imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados.

De igual manera, la Defensoría advierte un alto riesgo humanitario por la disputa por el control de la minería de oro y los corredores de la Serranía de San Lucas.