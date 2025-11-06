En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Convocan consejo de seguridad para investigar matanza en el sur de Bolívar

Convocan consejo de seguridad para investigar matanza en el sur de Bolívar

De acuerdo a la información conocida por Blu Radio, el episodio podría ser atribuido a un enfrentamiento entre el ELN y el Clan del Golfo en la zona.

