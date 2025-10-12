En vivo
Mineros informales del Bajo Cauca piden a la SAE la sesión de un predio para sus labores

Mineros informales del Bajo Cauca piden a la SAE la sesión de un predio para sus labores

Los manifestantes siguen exigiéndole al Gobierno nacional avanzar en los procesos de formalización minera.

Predios de la SAE en Bajo Cauca.jpg
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

Un complejo panorama para el gremio minero se sigue registrando en el Bajo Cauca antioqueño, donde esperan en las próximas semanas el cumplimiento de acuerdos alcanzados tras el desmonte de al menos dos bloqueos sobre la vía a la Costa Caribe que permanecían en jurisdicción de Caucasia y Cáceres.

En diálogo con Blu Radio, Juan Sebastián Castro, miembro del Comité por la Vida y Formalización Minera del Bajo Cauca, explicó que las más recientes vías de hecho se generaron por operativos de la fuerza pública sobre el río Nechí donde en los últimos días destruyeron 20 dragas y lesionaron a una decena de miembros de una comunidad indígena de la zona.

Aseguran que hay pocos avances en la construcción de protocolos de derechos humanos para las intervenciones sobre maquinaria que inclusive se han realizado a altas horas de la noche. Una de las principales preocupaciones también tiene que ver con la falta de interlocución con el Gobierno nacional, las administraciones locales y el propio gremio minero.

"Las alcaldías se encuentran maniatadas porque todo depende del Gobierno central, directamente de la Agencia Nacional de Minería, directamente del Ministerio de Minas y Energía. Entonces, los alcaldes lo único que hacen es elevar una petición en compañía de nosotros y, al parecer, como que tampoco los escuchan", indicó.

Tras varios encuentros en los que participaron autoridades locales, la fuerza pública y representantes de la Defensoría y la Procuraduría, Castro destacó que lograron el desmonte de los bloqueos con el compromiso de poder avanzar en la entrega de un predio administrado por la Sociedad de Activos Especiales en el sector de Mandinga, en Cáceres, a cambio de labores de reforestación por parte de los mineros de la zona.

"Quedamos en un compromiso que nos dieran dos meses para recuperar dos hectáreas de las que ya hay degradadas. Es que nosotros sí tenemos ganas de formalizarnos. ¿Pero qué nos ha frenado? Que no podemos hacer nada en un predio que no es de nosotros", aseguró.

Se espera que el próximo 31 de octubre en las instalaciones de la Defensoría en Caucasia se lleve a cabo un nuevo encuentro para evaluar avances en los compromisos. En el territorio piden especialmente la presencia del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de protocolos que garanticen el respeto por los derechos humanos y los bienes durante las intervenciones.

