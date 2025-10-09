SAE ocupó mansión en Cali que perteneció a narcotraficante del Cartel del Amazonas

Se trata de una lujosa mansión que pertenecía a Vicente Wilson Rivera, considerado uno de los cabecillas del Cartel del Amazonas, una de las redes de narcotráfico más grandes de América Latina en los años noventa.

Este hombre fue capturado en el año 2001 y condenado a siete años de prisión por narcotráfico y lavado de activos.

En las últimas horas, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) recuperó la vivienda, ubicada en un exclusivo sector de La Arboleda, en el oeste de Cali, la cual cuenta con un gran alto valor arquitectónico, una piscina al interior y amplias áreas sociales.

"Es un inmueble preciso para colaborarle a las universidades en todo el tema de educación. Entonces ya tenemos este predio que estaba ocupado irregularmente y fue recuperado en las últimas horas. Desde acá nosotros, desde la Sociedad de (0:17) Activos Especiales, seguimos apoyando la educación, impulsando el cambio con dignidad", dijo Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE.



La diligencia de recuperación, se hizo entre funcionarios de la SAE, y la Policía Nacional, lo que les llamo la atención al momento de la diligencia fue que en el lugar había tres hombres extranjeros dentro del inmueble realizando excavaciones en pisos y paredes buscando una supuesta caleta, porque un santero les había asegurado que en esa propiedad se ocultaban grandes sumas de dinero.

