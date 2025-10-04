SAE rechaza atentado contra su director territorial Caribe y pide reforzar seguridad en funcionarios

Fueron cerca de 14 disparos los que se perpetraron contra la camioneta en la que iba el director territorial Caribe de la Sociedad de Activos Especiales, Jaime Avendaño, junto con otros tres funcionarios más de la entidad, por lo que dichos hechos fueron lamentados por la presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, quien manifestó que no ocurrió una tragedia solo por blindaje del automotor.

“La presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez Parra, en nombre de toda la entidad, lamenta profundamente el atentado ocurrido en la noche del 3 de octubre de 2025 en la vía que conduce de Baranoa a Galapa (Atlántico), donde un vehículo oficial fue atacado con arma de fuego mientras se desplazaban el director territorial Caribe, Jaime Avendaño Camacho, en compañía de tres funcionarios de la Dirección Territorial”, dijo inicialmente.

“Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que el hecho podría estar relacionado con amenazas previas derivadas del ejercicio de las funciones de administración y recuperación de bienes a cargo de la SAE en la región Caribe”, agregó.

Precisamente, la presidenta hizo un llamado para que se fortalezcan los esquemas de seguridad de sus funcionarios, teniendo en cuenta que, según ella, aún hay extrabajadores de la entidad con esquemas de protección.



Camioneta en la que se movilizaba el director regional de la SAE, Jaime Avendaño. Blu Radio.

“En este contexto, la presidenta hace un llamado a las autoridades competentes para revisar y fortalecer los esquemas de seguridad de los funcionarios que enfrentan riesgos por su labor, y reitera la necesidad de reasignar los esquemas de protección que aún conservan exfuncionarios de la Entidad, de manera que puedan ser destinados a quienes actualmente ejercen funciones directivas y enfrentan amenazas”, sostuvo.

“Los ataques no detendrán el compromiso de la SAE en la defensa del patrimonio de la Nación. Con cero tolerancia frente al crimen organizado, la Entidad, bajo el liderazgo de la presidenta Amelia Pérez Parra, continuará actuando con determinación y firmeza para enfrentar a las mafias y estructuras delincuenciales en todo el territorio nacional, garantizando siempre la protección de los bienes públicos”, añadió.

Publicidad

Del mismo modo, la SAE solicitó avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar la protección integral de los equipos de trabajo.