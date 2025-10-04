Atentan contra la camioneta del director regional de la SAE en Atlántico: esto se sabe

Las alarmas están encendidas en el área metropolitana de Barranquilla debido al atentado que fue perpetrado en las últimas horas hacia la camioneta en la que se movilizaban varios funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entre los que estaba el director regional de esta entidad, Jaime Avendaño.

El ataque ocurrió cerca de las 11:45 de la noche del viernes en la vía que conecta a Barranquilla con el municipio de Galapa, Atlántico, puntualmente 600 metros después del kilómetro 105, mientras que Blu Radio conoció que ninguno de los ocupantes resultó herido gracias al blindaje de la Toyota TXL gris, de placas HTT-869, que era conducida y en la además de Avendaño esteban un abogado y una ingeniera de la entidad.

De acuerdo con los reportes de la Policía Metropolitana, serían cuatro sujetos movilizados en dos motocicletas los principales sospechosos, por lo que ya fue activado todo un operativo para lograr sus ubicaciones.

Asimismo, se necesitó la asignación de unidades policiales para el traslado de los funcionarios de la SAE.



En las últimas horas, criminales atentaron contra el vehículo en el que se movilizaba el director regional de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Jaime Avendaño, junto con tres personas más. #VocesySonidos pic.twitter.com/FUYvSAO1bp — Blu Caribe (@BLUCaribe) October 4, 2025

Entre lo que pudo conocer Blu Radio está que el lugar de los hechos fue acordonado por investigadores de la Seccional Sijín de la Policía, y allí se logró recolectar material clave en la investigación como varias vainillas que permitieron confirmar que fueron cerca de 14 disparos los perpetrados contra estas personas.

Recordemos que la SAE en este territorio está liderando una estrategia de recuperación de predios utilizados por organizaciones delictivas, de hecho hace una semana intervinieron un predio en Barranquilla que fue invadido para convertirlo en punto de acopio en el tráfico de licor adulterado.

Publicidad

“Lo que estamos haciendo es recuperar la soberanía completa de estos inmuebles para evitar que este tipo de conductas se sigan presentando. Hay viviendas de la SAE que están siendo utilizadas para el microtráfico. Las estamos identificando, cerrándose nuevamente y evitando que estas redes crezcan en el territorio”, fueron las palabras que afirmó hace una semana en el barrio Las Nieves de Barranquilla.