SAE denunció que su terreno es usado para transportar ilegalmente oro en Buriticá, Antioquia

Se conocen nuevos detalles del operativo en el municipio de Buriticá donde un policía resultó herido. La SAE denunció que un terreno de su propiedad estaba siendo utilizado para transportar ilegalmente oro a través de túneles.

En las últimas horas, la Sociedad de Activos Especiales se pronunció frente al operativo de desalojo de un predio de su propiedad en el municipio de Buriticá en el que en medio de un enfrentamiento con la fuerza pública un policía resultó herido.

La entidad aclaró que acompañó la intervención de la Policía y la Fiscalía únicamente como administradora del bien inmueble, que estaría siendo utilizado dentro de la cadena de la minería ilegal.

Según reveló la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, en el predio existían túneles a través de los cuales estaban transportando el metal precioso obtenido de manera fraudulenta.



"No vamos a permitir que estos predios que están bajo la administración de esta sociedad vayan a ser utilizados para cometer ilícitos, ya que se conoce que desde allí se estaban haciendo túneles para transportar el oro obtenido ilegalmente", detalló la presidenta Pérez.

Al tiempo que los hechos son motivo de investigación para también determinar a los responsables, en la ciudad de Medellín recibe atención el uniformado que resultó afectado durante el procedimiento.

No se descarta que tras este tipo de acciones se encuentren grupos armados como el Clan del Golfo o las disidencias de las Farc, con injerencia en el Occidente de Antioquia y en disputa por el control de rentas criminales derivadas de la minería ilegal.