Motociclista lanzó piedra contra un bus del MIO en Cali: van 681 ataques este año

Nuevamente se registró un hecho de vandalismo contra un bus del sistema masivo de transporte MIO en Cali, Valle del Cauca, el cual quedó grabado en video. En la grabación se observa que un hombre que se moviliza en una motocicleta, amenaza al conductor y a los usuarios del bus, y posteriormente, con una piedra, rompe el vidrio delantero del bus.

Este caso de vandalismo es el número 681 que se registra contra los buses del MÍO durante lo que va corrido del presente año, sumado a que las amenazas y las agresiones físicas a los conductores de los buses ya ascienden, por su parte, a 27 casos. Ante este panorama, Álvaro José Rengifo, presidente de Metro Cali, exigió respeto para los funcionarios y pidió que los buses no sean atacados.

"Los más de 1.600 operadores y operadoras que tenemos en el sistema se levantan todos los días para atenderlo a usted, a su familia, a su hermana, a su mamá, a su hijo, en fin, a todos donde necesiten llegar. Por eso no podemos seguir normalizando este tipo de actos. Nosotros ya pusimos la denuncia y esperamos que esta persona responda más allá de pedir perdón", dijo Álvaro José Rengifo.

El bus atacado cubría la ruta P42, que conecta las terminales Menga y Andrés Sanín en el oriente de Cali. Finalmente, la Policía está buscando al responsable de este nuevo hecho de vandalismo contra el medio de transporte.