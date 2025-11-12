Temor en Andes, Antioquia: hombres armados pintaron mensajes alusivos al Clan del Golfo

En zona rural de Andes, Antioquia, varias viviendas fueron pintadas con mensajes alusivos al Clan del Golfo. La comunidad se encuentra preocupada por la presencia de ilegales que, incluso, imponen normas a la población civil.

La situación con el orden público en el municipio de Andes cada día aumenta la preocupación de las autoridades que tuvieron que atender el llamado de la comunidad del corregimiento San José que informaron sobre la presencia de mensajes alusivos al Clan del Golfo en varias fachadas de inmuebles.

La información que ha llegado desde el Suroeste antioqueño es que los habitantes de la zona rural salieron de sus casas cuando se encontraron con los grafitis que, inmediatamente, prendieron las alarmas, debido a la crisis de violencia que, hasta ahora, cobró la vida de más de 60 personas.

El director del Instituto Popular de Capacitación -IPC-, Carlos Zapata, mostró su preocupación por lo que ocurre en Andes e indicó que es necesaria una intervención integral de las autoridades para que las muertes violentas no se incrementen.



“De 20 homicidios que tuvo antes el año pasado, ya van 62 y sigue contando, o sea que básicamente a final de año va a cuadruplicar su taza, siendo la capital del suroeste prácticamente”, aseguró el señor Zapata.

Además, otro de los frentes que trata de afrontar la Alcaldía de Andes y otras entidades departamentales tiene que ver con el desplazamiento forzado que solo durante el 2025 ha incrementado en cerca del 400 %, pasando de 36 casos en el año anterior a casi 195 reportes durante este año.

A la espera de que se establezca la responsabilidad del Clan del Golfo en los mensajes amenazantes en la zona rural de Andes, la Policía Nacional continúa desplegada en el territorio para evitar que los grupos ilegales sigan atemorizando a la población civil.