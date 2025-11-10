Por deuda de $60.000, asesinaron a hombre en Bucaramanga: alerta por homicidios

Lo que debía ser una simple conversación para saldar una pequeña deuda terminó convirtiéndose en una tragedia en el barrio Girardot, de Bucaramanga. El pasado sábado, 8 de noviembre, una disputa por $60.000 entre dos vecinos derivó en una violenta pelea que dejó un hombre muerto y otro detenido por la Policía.

De acuerdo con las primeras versiones, Nicolás Cuéllar Gelves, de 34 años, le debía esa suma a Royler Hernando Niño Molina, de 39. Durante el reclamo, los ánimos se caldearon hasta el punto de que Cuéllar Gelves sacó un cuchillo y atacó a Niño Molina en repetidas ocasiones. La víctima del primer ataque sufrió varias heridas en brazos, manos y hombros.

En medio del forcejeo, Niño Molina logró defenderse y también utilizó un arma cortopunzante con la que hirió a Cuéllar Gelves en el pecho. Esa única herida fue mortal.

“En los registros fílmicos se observa que el hoy occiso inició la agresión y lesionó en siete oportunidades al hoy capturado; ante esta situación, el agresor, en defensa propia, lo hirió en una ocasión, causándole la muerte”, detalló el informe policial.



El propio Niño Molina, junto con varios vecinos, trasladó al herido al Hospital Universitario de Santander (HUS), pero los médicos no lograron salvarle la vida. Cuando la Policía llegó al centro asistencial, procedió a capturar en flagrancia al agresor, quien quedó a disposición de la Fiscalía.

Según los reportes oficiales, Cuéllar Gelves tenía antecedentes por lesiones personales en 2019 y 2020. Los videos de cámaras de seguridad y de testigos serán clave para determinar con exactitud cómo ocurrió el enfrentamiento.

La violencia también se sintió en Barrancabermeja la noche del viernes 7 de noviembre. En menos de dos horas, dos ataques sicariales alteraron la tranquilidad del puerto petrolero y dejaron una persona muerta y otra gravemente herida.

Publicidad

En la estación de servicio Primax, en la vía al corregimiento El Centro, fue asesinado Ramiro Rincón, de 44 años, mientras hablaba por teléfono. Testigos relataron que dos hombres que se movilizaban en motocicleta le dispararon sin decir palabra y huyeron del lugar.

Más tarde, en la entrada del barrio Gaitán, David Elián Herrera fue víctima de otro atentado. Recibió dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en la espalda, y se encuentra en estado crítico.

Las autoridades investigan si ambos ataques están relacionados y qué motivó los hechos, mientras la comunidad exige respuestas y mayor presencia policial ante la ola de violencia que vuelve a estremecer a la ciudad.