Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

EEUU intercepta a petrolero que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

EEUU intercepta a petrolero que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

La Guardia Costera estadounidense abordó con éxito esta mañana el tanquero 'Marinera', antes conocido como 'Bella 1', según un funcionario estadounidense citado por The New York Times.

Buque de petróleo Bella 1 de Venezuela
El Comando Europeo de los estados Unidos interceptó el buque sancionado, que había huido antes de llegar a Venezuela.
Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

