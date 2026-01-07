Diosdado Cabello asegura que EEUU no iba por Cilia Flores, pero esta frase cambió la decisión

Publicidad
Tres días después de la operación militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el chavismo ha cerrado filas en torno a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien dijo que "no hay agente externo" que gobierne el país.
Flores y Maduro fueron capturados el sábado 3 de enero de 2026 de madrugada en Caracas por las fuerzas estadounidenses en una inédita operación relámpago para luego ser trasladados a Nueva York, donde permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.
Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.
Según afirmó este martes 6 de enero el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, mano derecha de Nicolás Maduro, cuando Estados Unidos llegó por Maduro, su intención no era llevarse a Cilia.
“A Cilia no se la iban a llevar, se llevaban solo al presidente Nicolás Maduro y Cilia se plantó y dijo: ‘Si se lo van a llevar a él me tienen que llevar a mí también’. Es de lo que está hecha la mujer venezolana, de coraje, de entrega, de dedicación, de saber de dónde está parada”, afirmó Cabello.
🇻🇪🇺🇸 | Diosdado relata una historia de amor de entre Cilia y Maduro, «hasta el final juntos»:— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 6, 2026
Relató que, durante el operativo en el que fue capturado Nicolás Maduro, Cilia Flores se plantó y dijo «si se lo van a llevar a él, me tienen que llevar a mí también». pic.twitter.com/uGHwtc32a6
En medio de su discurso, Diosdado también se refirió a la posibilidad de que Nicolás Maduro regrese a territorio venezolano: “Nosotros perdimos físicamente al comandante Hugo Chávez, no tenemos la capacidad físicamente de regresarlo porque lo mataron, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar”.
En un evento político, Diosdado Cabello aseguró que a Hugo Chávez lo mataron: "No tenemos la capacidad física de regresarlo (...) pero a Nicolás sí lo vamos a regresar". pic.twitter.com/pG8Sz5ocbd— Emeequis (@emeequis) January 6, 2026