Diosdado Cabello asegura que EEUU no iba por Cilia Flores, pero esta frase cambió la decisión

Tres días después de la operación militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el chavismo ha cerrado filas en torno a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien dijo que "no hay agente externo" que gobierne el país.

Flores y Maduro fueron capturados el sábado 3 de enero de 2026 de madrugada en Caracas por las fuerzas estadounidenses en una inédita operación relámpago para luego ser trasladados a Nueva York, donde permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.



¿Cuáles son los delitos de los que acusan a Maduro?

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Se conocen las primeras imágenes de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, en el cuartel de la DEA

¿Estados Unidos no iba por Cilia Flores?

Según afirmó este martes 6 de enero el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, mano derecha de Nicolás Maduro, cuando Estados Unidos llegó por Maduro, su intención no era llevarse a Cilia.

“A Cilia no se la iban a llevar, se llevaban solo al presidente Nicolás Maduro y Cilia se plantó y dijo: ‘Si se lo van a llevar a él me tienen que llevar a mí también’. Es de lo que está hecha la mujer venezolana, de coraje, de entrega, de dedicación, de saber de dónde está parada”, afirmó Cabello.



🇻🇪🇺🇸 | Diosdado relata una historia de amor de entre Cilia y Maduro, «hasta el final juntos»:



En medio de su discurso, Diosdado también se refirió a la posibilidad de que Nicolás Maduro regrese a territorio venezolano: “Nosotros perdimos físicamente al comandante Hugo Chávez, no tenemos la capacidad físicamente de regresarlo porque lo mataron, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar”.