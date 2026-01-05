Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, se declara inocente en audiencia en Estados Unidos

Durante la primera audiencia contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos este lunes 5 de enero de 2026, donde les fueron imputados 4 cargos tras su captura en Caracas, la esposa del venezolano no aceptó cargos.

Hay que recordar que allí Maduro también se declaró no culpable y dijo que: "Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas. Soy inocente, soy un hombre decente, soy presidente.".

En desarrollo...