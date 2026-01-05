Nicolás Maduro se declaró inocente ante una corte federal de Nueva York

Este lunes 5 de enero se llevó a cabo la primera comparecencia judicial de Nicolás Maduro ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan, en el marco del proceso penal que enfrenta en Estados Unidos.

La audiencia tuvo como propósito central la lectura formal de los cargos contenidos en el indictment presentado por la Fiscalía, un paso clave del proceso que permite al tribunal notificar oficialmente al acusado de las imputaciones en su contra. Durante la diligencia, Maduro se declaró inocente de todos los cargos formulados por el Gobierno estadounidense.

“Soy inocente, soy un hombre decente, soy presidente”, afirmó ante el juez, dejando constancia de su postura en esta etapa preliminar del juicio. En el mismo proceso, su esposa, Cilia Flores, también se declaró inocente en el caso que la vincula con presunto tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Nicolás Maduro y Cilia Flores Foto: AFP

La audiencia avanzó luego de que Maduro fuera trasladado desde una prisión en Brooklyn bajo un estricto operativo de seguridad, que incluyó un convoy escoltado y apoyo aéreo. El exmandatario compareció ante la corte bajo custodia de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).



Durante su ingreso al recinto judicial, Maduro fue asistido por funcionarios debido a dificultades para movilizarse. Ya en la sala, siguió la diligencia con apoyo de traducción simultánea al español, mientras la Fiscalía daba lectura formal a los cargos.

En total, el tribunal imputó cuatro cargos principales, entre ellos conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y posesión de armas de guerra y artefactos destructivos. En su intervención, Maduro habló por primera vez sobre su situación judicial y aseguró: “Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas”.

Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, son acusados de participar en una red de narcotráfico con destino a Estados Unidos. Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas el pasado sábado durante una operación estadounidense que incluyó comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y el despliegue de una amplia fuerza naval.



Próxima audiencia

Durante la diligencia, el juez federal Alvin Hellerstein ordenó que Nicolás Maduro vuelva a presentarse ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el próximo 17 de marzo, fecha fijada para la audiencia del juicio en su contra por cuatro delitos relacionados con narcotráfico.

En el mismo escenario judicial, el líder del régimen venezolano solicitó al tribunal tener acceso a una visita consular,