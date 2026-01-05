En vivo
Blu Radio  / Mundo  / EE. UU. niega estar en guerra con Venezuela y defiende captura de Nicolás Maduro ante la ONU

EE. UU. niega estar en guerra con Venezuela y defiende captura de Nicolás Maduro ante la ONU

El representante de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, negó que su país esté en guerra con Venezuela y defendió la captura de Nicolás Maduro como una operación policial legítima, no una acción militar.

ONU Maduro
Colombia denuncia ante la ONU que la detención de Maduro "viola el derecho internacional"
Fotos: AFP / Truth Social @realDonaldTrump
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 5 de ene, 2026

