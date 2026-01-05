En vivo
Colombia denuncia ante la ONU que la detención de Maduro "viola el derecho internacional"

Colombia defendió su intención de trabajar "incansablemente" para lograr la paz en Venezuela respetando el derecho internacional, la protección de la vida y de los derechos humanos.

ONU Maduro
Colombia denuncia ante la ONU que la detención de Maduro "viola el derecho internacional"
Fotos: AFP / Truth Social @realDonaldTrump
Por: EFE
Actualizado: 5 de ene, 2026

