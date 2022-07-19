En vivo
Blu Radio  / Leonor Zalabata Torres

Leonor Zalabata Torres

    Colombia denuncia ante la ONU que la detención de Maduro "viola el derecho internacional"
    Mundo

    Colombia denuncia ante la ONU que la detención de Maduro "viola el derecho internacional"

    Colombia defendió su intención de trabajar "incansablemente" para lograr la paz en Venezuela respetando el derecho internacional, la protección de la vida y de los derechos humanos.

    Leonor Zabalata y Gustavo Petro
    Foto: Twitter Leonor Zabalata
    Nación

    "No hemos recibido instrucciones": embajadora en la ONU dice que no hay plan tras discurso de Petro

    De acuerdo con la embajadora Leonor Zalabata, las propuestas de Gustavo Petro tuvieron acogida positiva.

