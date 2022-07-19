Blu Radio Leonor Zalabata Torres
Leonor Zalabata Torres
Colombia denuncia ante la ONU que la detención de Maduro "viola el derecho internacional"
Colombia defendió su intención de trabajar "incansablemente" para lograr la paz en Venezuela respetando el derecho internacional, la protección de la vida y de los derechos humanos.
"No hemos recibido instrucciones": embajadora en la ONU dice que no hay plan tras discurso de Petro
De acuerdo con la embajadora Leonor Zalabata, las propuestas de Gustavo Petro tuvieron acogida positiva.