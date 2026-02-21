¿De qué murió Willie Colón, leyenda de la salsa?

La muerte de Willie Colón, a los 75 años, dejó un profundo vacío en el mundo de la música latina y abrió múltiples interrogantes entre sus seguidores, especialmente en torno a las causas de su fallecimiento.

En los días previos a que se confirmara su partida, trascendió que el artista se encontraba hospitalizado en un centro asistencial de Nueva York desde el miércoles 18 de febrero. La información se conoció inicialmente a través de versiones que circularon en redes sociales, donde se hablaba de un cuadro de complicaciones respiratorias que habría afectado al músico en medio del fuerte invierno que golpea a Estados Unidos.

Willie Colón: cantautor y trombonista estadounidense Foto: redes sociales

Sin embargo, hasta el momento de su fallecimiento, no hubo un pronunciamiento oficial detallado por parte de su equipo de comunicación ni de sus familiares que confirmara de manera específica el diagnóstico médico. El estado de salud del trombonista puertorriqueño se manejó con absoluta confidencialidad, lo que incrementó la incertidumbre entre fanáticos y colegas.

Este fue el mensaje con el que familiares anunciaron la muerte del ícono de salsa: “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”.



Mensaje de familiares de Willie Colón Foto: redes sociales

A través de redes sociales se han pronunciado grandes artistas como Grupo Niche, que escribió a través de su cuenta de Instagram: "Hoy despedimos con profunda tristeza a Willie Colón, trombonista, compositor, productor, y referente absoluto de nuestra cultura con canciones que marcaron generaciones", Victor Manuelle también se pronunció y señaló: "Nuevamente el universo de la salsa pierde a una de sus figuras más emblemáticas".



¿Quién era Willie Colón?

Willie Colón, nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, fue uno de los pilares de la salsa dura y una figura clave en la consolidación del movimiento salsero en la década de los 70. Su trabajo junto a Héctor Lavoe marcó un antes y un después en la música latina, con producciones que combinaron un sonido urbano potente y letras que retrataban la realidad social de su tiempo.

Más allá de las causas específicas de su fallecimiento, su legado artístico resulta indiscutible. Como trombonista, compositor y productor, Colón dejó una huella profunda en la historia de la salsa, siendo además una figura determinante dentro del sello Fania Records y un referente cultural para varias generaciones.

Publicidad

Mientras se esperan mayores detalles oficiales sobre las circunstancias médicas que rodearon su muerte, el mundo artístico despide a uno de sus grandes arquitectos sonoros. La pregunta sobre de qué murió Willie Colón sigue generando interés, pero su obra permanece como el testimonio más sólido de una vida dedicada a transformar la música latina.