Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Incautan dos toneladas de marihuana en puesto de control de Policía en el sur de Nariño

Incautan dos toneladas de marihuana en puesto de control de Policía en el sur de Nariño

El operativo de la Policía Nacional dejó un capturado y la droga quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

