Ladrones se accidentaron en su huida en Ipiales y ciudadanos recogieron el dinero robado

Un intento de hurto en Ipiales (Nariño) terminó de manera insólita luego de que los delincuentes sufrieran un accidente de tránsito mientras escapaban de la Policía. El hecho se registró en la tarde del viernes 21 de noviembre.

De acuerdo con el reporte oficial, al menos seis sujetos que se movilizaban en tres motocicletas habrían asaltado a un ciudadano en el sector céntrico del municipio, logrando apoderarse de una fuerte suma de dinero. Tras la alerta de la víctima, varias unidades de la Policía Nacional iniciaron la búsqueda de los responsables.

En una de las cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que los presuntos ladrones avanzaban a toda velocidad por la carrera séptima. Durante la huida, el conductor de una de las motocicletas habría omitido una señal de pare y terminó chocando contra un taxi. El impacto provocó que el bolso donde llevaban el dinero saliera disparado, dejando los billetes regados sobre la vía.

El uniformado Brayan Escobar le contó lo sucedido a la víctima. “La comunidad, en vez de ayudarnos a detener a los ladrones, comenzó a recoger el dinero. Hay cámaras donde la unidad investigativa podrá verificar todo lo ocurrido”, señaló.



Mientras los transeúntes recogían los billetes, los uniformados lograron capturar en el barrio San Fernando a uno de los señalados, quien habría intentado continuar con la fuga a pie tras el choque. Durante el procedimiento, los agentes recuperaron parte del dinero, una mochila y un arma de fuego tipo revólver calibre 9 mm con cartuchos sin percutir. La motocicleta involucrada también fue inmovilizada.

La víctima del hurto llegó posteriormente al sitio y reconoció al detenido como uno de los responsables del asalto. El capturado quedó a disposición de la autoridad competente. Entre tanto, la Policía anunció que está revisando los videos de seguridad del sector para identificar a las personas que se llevaron los billetes esparcidos en el lugar del accidente.