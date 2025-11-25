Video: piloto murió tras accidente en pleno show acrobático del Hot Wheels Epic Show

Un trágico accidente marcó la más reciente presentación del Hot Wheels Epic Show en el parque temático Beto Carrero World, en Penha, Santa Catarina (Brasil). El piloto Lurrique Ferrari, reconocido por su trayectoria en acrobacias y competencias extremas, perdió la vida luego de chocar violentamente contra una de las rampas del espectáculo.

Tragedia quedó en video

El siniestro ocurrió el domingo, 23 de noviembre, durante una prueba de salto en bicicleta que hacía parte del show. Un video grabado por asistentes captó el instante exacto en el que Ferrari toma impulso para atravesar una rampa elevada, pero una maniobra fallida lo hace perder el control y estrellarse de cabeza contra la estructura. Aunque llevaba casco, el golpe fue de tal magnitud que le provocó graves heridas.

Los espectadores quedaron en shock ante la escena, que se desarrolló frente a cientos de personas. Los equipos de emergencia del parque acudieron de inmediato y trasladaron al piloto a un centro médico. Pese a los esfuerzos y a la intervención quirúrgica que recibió, los médicos confirmaron su fallecimiento horas más tarde.

🔴 | Muere el piloto Lurrique Ferrari tras estrellarse contra la rampa durante el Hot Wheels Show del Beto Carrero en Penha, costa norte de Santa Catarina. pic.twitter.com/22eCvTPgXI — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 24, 2025

A través de un comunicado oficial, Beto Carrero World lamentó profundamente la muerte del acróbata, a quien describió como un profesional dedicado y apasionado. “Vivirás por siempre en nuestros corazones”, expresó la empresa en una publicación acompañada de un video homenaje que recopila algunos de los momentos más recordados de Ferrari en el espectáculo.



“El dolor es indescriptible. Enviamos nuestra solidaridad y nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de equipo. Lurrique era admirado por su talento y entrega”, añadió la organización.

La comunidad de acrobacias extremas y los seguidores del espectáculo han expresado su pesar por la repentina partida del piloto, quien por años se destacó en competencias y demostraciones de alto riesgo.