Fuerte robo quedó en video: seis hombres armados se llevaron camioneta

Armados y sin medir palabra, seis hombres atacaron a hombre que se movilizaba en su camioneta el pasado sábado, 22 de noviembre, en horas de la noche, cuando se disponía a cerrar el local de ropa de su esposa y fue sorprendido por los delincuentes en la puerta del sitio.

Sebastián, como se conoció el nombre de la víctima, llegó hasta el local en la localidad de Llavallol, en Lomas de Zamora, Argentina, cuando se bajó de su camioneta, de otro vehículo se bajaron seis hombres armados mientras comenzó una persecución y comenzaron a dispararle, al menos, en cinco ocasiones.

Todo quedó captado por el video de una cámara de seguridad en la zona, mientras la familia de Sebastián veía todo lo que sucedía desde el interior del local; por su parte, él salió corriendo hacia una vereda de en frente.

Sin embargo, en el mismo video se vio cómo lograron forzar la camioneta y se la terminaron llevando del punto, la cual terminó apareciendo al otro día por parte de las autoridades.



Seis hombres armados se robaron camioneta // Foto: X @GVinuales

“Yo lo primero que hice fue apagar las luces porque tenía que cuidar a mis hijos que estaban adentro conmigo. Mi hijo tiene 4 años y está súper asustado. Yo sentí una desesperación total, no sabía si mi marido estaba muerto o qué había pasado. Esto es algo constante en Llavallol, pero estamos abandonados, el municipio no se encarga de nada”, contó la mujer de la víctima en TN, medio local, asegurando que fueron minutos de tensión y de pánico debido a que no sabían si le habían dado algún disparo o no.

El caso causó una fuerte indignación en redes sociales y por cientos de personas en Argentina, quienes se quejan del aumento de la inseguridad y la fuerza que ha tomado el crimen en las últimas semanas poniendo en vilo la tranquilidad de las personas en las calles.

