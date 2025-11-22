Autoridades tras la pista de delincuentes que asaltaron cooperativa de ahorro en Puerto Wilches

Dos hombres armados robaron una cooperativa de ahorro y financiera en pleno centro del municipio y huyeron en motocicleta.

La Policía revisa cámaras de seguridad para identificarlos, luego que los asaltantes alteraran la tranquilidad del municipio de Puerto Wilches, Santander.

A plena luz del día, dos hombres armados ingresaron a una cooperativa de ahorro y financiera ubicada en el sector comercial y, tras intimidar a los trabajadores y usuarios, se llevaron una suma de dinero aún no revelada.

De acuerdo con testigos, los delincuentes entraron al establecimiento simulando ser clientes, minutos después, desenfundaron armas de fuego y obligaron al personal a entregar el efectivo disponible en caja.



Los usuarios que estaban dentro de la cooperativa vivieron momentos de pánico, pues los asaltantes amenazaron con disparar si alguien intentaba salir o activar alarmas.

Una vez obtuvieron el botín, más de 70 millones de pesos, los hombres huyeron en una motocicleta que los esperaba afuera y tomaron rumbo desconocido. La Policía del Magdalena Medio llegó al sitio pocos minutos después e inició un plan candado en los accesos del municipio, aunque por ahora no se reportan capturas.

Las autoridades recopilan videos de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, así como testimonios de quienes presenciaron el robo, con el objetivo de identificar a los responsables y establecer si pertenecen a una banda que estaría detrás de otros hurtos en Puerto Wilches.

Y es que este caso no es aislado, puesto que comerciantes y habitantes del municipio han denunciado un aumento de robos en las últimas semanas, incluyendo asaltos a establecimientos, viviendas y otras entidades financieras.

La situación ha generado preocupación y reclamos por un refuerzo urgente de la presencia policial.

Entre tanto, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para reportar de manera anónima cualquier información que permita localizar a los dos hombres involucrados en el asalto.