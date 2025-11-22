En vivo
Autoridades tras la pista de delincuentes que asaltaron cooperativa de ahorro en Puerto Wilches

Autoridades tras la pista de delincuentes que asaltaron cooperativa de ahorro en Puerto Wilches

Hombres armados robaron una entidad de ahorro y escaparon en motocicleta, se llevaron más de 70 millones de pesos. La Policía del Magdalena Medio adelanta la búsqueda.

