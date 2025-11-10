En vivo
Tragedia en Puerto Wilches: menor habría matado a su padrastro al intentar defender a su mamá

Tragedia en Puerto Wilches: menor habría matado a su padrastro al intentar defender a su mamá

El joven de 16 años ya está bajo custodia de las autoridades, el hecho ocurrió en el barrio Villa Wendy el adolescente intervino para proteger a su madre durante un caso de violencia intrafamiliar.

