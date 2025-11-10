Tragedia en Puerto Wilches: menor habría matado a su padrastro al intentar defender a su mamá

Un caso de violencia intrafamiliar terminó en tragedia durante la madrugada de este lunes en el municipio de Puerto Wilches, Santander, donde un menor de edad habría asesinado a su padrastro al intentar defender a su madre en medio de una discusión.

De acuerdo con el reporte de la Policía del Magdalena Medio, los hechos ocurrieron hacia las 12:30 de la madrugada en una vivienda del barrio Villa Wendy, en el casco urbano del municipio.

En el lugar falleció Wilmer Campo Mejía, quien recibió una herida con arma cortopunzante a la altura del pecho, la cual le causó la muerte de manera inmediata.

“El hombre llega a su residencia y sostiene una discusión con su compañera sentimental. En medio del altercado, el hijastro, de 16 años, interviene y le propina una herida en el pecho con un arma cortopunzante, causándole la muerte en el sitio”, señala el informe oficial de la Policía.



Tras el hecho, el adolescente fue aprehendido en flagrancia y puesto a disposición de la autoridad competente para el restablecimiento de sus derechos y el proceso judicial correspondiente.

La Sijín del Magdalena Medio realizó la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para prevenir los casos de violencia intrafamiliar denunciandolos a tiempo mediante la patrulla púrpura y los entes correspondientes .

La violencia de género sigue siendo una de las principales causas de tragedias en el departamento.