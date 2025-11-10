Racha de accidentes de tránsito en Santander deja dos personas muertas y varias heridas

Santander vivió un fin de semana marcado por el dolor y la tragedia en las vías. Cuatro graves accidentes de tránsito, ocurridos entre el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre, dejaron un saldo de al menos tres personas muertas y varios heridos en diferentes municipios del departamento.

Los siniestros, registrados en Piedecuesta, Oiba y en la Troncal del Magdalena Medio, encendieron las alarmas de las autoridades por el preocupante aumento de la accidentalidad vial.

El primero de los hechos se registró hacia el mediodía del sábado 8 de noviembre en el sector de Los Troncos, sobre la vía nacional de Piedecuesta.

Allí perdió la vida John Fredy Martínez, quien conducía una motocicleta Pulsar 200 y colisionó de frente contra una camioneta blanca. Un video de una cámara de seguridad muestra el momento en que el motociclista, al parecer, cruzó el semáforo en rojo, impactando violentamente contra el vehículo. Martínez fue trasladado a la Clínica de Piedecuesta, donde falleció por las graves lesiones craneales que sufrió.



Menos de 24 horas después, la tragedia volvió a golpear las vías piedecuestanas. En la mañana del domingo 9 de noviembre, Carmen Yolanda Mindiola de Mendoza, de 70 años, fue arrollada por una camioneta cuando intentaba cruzar la autopista Floridablanca–Piedecuesta, a la altura del Instituto Colombiano del Petróleo (ICP).

La mujer, que se dirigía al sector de Los Ermitaños, murió en el lugar debido a un trauma craneoencefálico severo. Testigos aseguraron que la víctima acababa de bajarse de una buseta e intentó atravesar la vía sin alcanzar el separador.

También el sábado, pero en el sur de Santander, un accidente múltiple se registró en el sector de La Charca de Oiba, sobre la Ruta 45A que conecta Bucaramanga con Bogotá y que ha sido blanco de críticas debido al pésimo estado en el que se encuentra.

De acuerdo con los primeros reportes, un tractocamión que habría perdido los frenos colisionó con varios vehículos en una zona de paso restringido a un solo carril.

Organismos de socorro y la Policía de Carreteras acudieron al lugar para atender a los heridos, mientras los habitantes denunciaron nuevamente el abandono de esta vía, a la que califican como “la carretera de la muerte”.

Finalmente, en la mañana del domingo se reportó otro grave accidente en la Troncal del Magdalena Medio, cerca de Puerto Boyacá.

Una camioneta de la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander colisionó de frente contra un bus de Expreso Brasilia, dejando al conductor y a su acompañante en condición crítica, además de dos heridos más entre los ocupantes del bus.

Bomberos de Puerto Boyacá y personal médico del Hospital José Cayetano Vásquez atendieron la emergencia. Las autoridades investigan si el exceso de velocidad o una posible falla mecánica habrían provocado el siniestro.

Las autoridades de tránsito hacen un llamado a los conductores para respetar las normas viales, mantener la prudencia al volante y revisar sus vehículos antes de viajar, especialmente en carreteras con alto flujo y deterioro evidente.

“Estamos reforzando los controles en los principales corredores viales del departamento. No podemos seguir lamentando vidas por imprudencias o fallas evitables”, indicó un vocero de la Dirección de Tránsito de Santander.