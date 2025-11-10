Sale a la luz video clave de Vanesa Amado, de 21 años, antes de ser asesinada en Santander

Las autoridades de Santander investigan el brutal asesinato de Vanesa Amado Cárdenas, de 21 años, cuyo cuerpo fue hallado en la vereda El Diamante, zona rural de Sabana de Torres.

La víctima presentaba múltiples heridas con arma blanca, impactos de bala y signos de tortura, según reportes preliminares. La comunidad permanece consternada ante la brutalidad del crimen, mientras familiares y allegados piden justicia.

Vanesa, madre de una niña pequeña, estaba próxima a culminar sus estudios y trabajaba en un establecimiento comercial del municipio. La Fiscalía General de la Nación y la Policía adelantan la investigación para esclarecer el crimen.

Imagen de las redes sociales de la victima. Vanesa Amado Cárdenas de 21 años hallada sin vida en Sabana de Torres, Santander

De acuerdo con las primeras indagaciones, la joven fue vista por última vez el 8 de noviembre, cerca de las 9:26 de la noche, cuando salió de su lugar de trabajo tras recibir un mensaje en WhatsApp. Cámaras de seguridad la registraron abordando una motocicleta conducida por un hombre, elemento clave en la investigación.



En el lugar del hallazgo, el cuerpo fue encontrado con las manos amarradas, múltiples golpes y rastros de intento de incineración, por lo que las autoridades manejan la hipótesis de un feminicidio.

El alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicou, rechazó el hecho y lo calificó como un acto “cobarde”, solicitando resultados inmediatos a los organismos judiciales.

Por su parte, la comunidad realizó una velatón en memoria de Vanesa Amado, exigiendo el fin de la violencia contra las mujeres. Organizaciones sociales advierten que Santander registra 21 homicidios de mujeres en lo corrido del año, y que en Sabana de Torres ya se investigan tres casos de violencia de género.

Este es el video