La última pulicación de Willie Colón tras confirmarse su muerte a los 75 años: un video

Tras confirmarse la muerte de Willie Colón a los 75 años, sus seguidores no solo han recordado su legado musical, sino también su actividad reciente en redes sociales. En medio del duelo por la partida del legendario trombonista y compositor, ha llamado la atención la que fue su última publicación en Instagram, realizada apenas seis días antes de conocerse su fallecimiento.

El artista, que en los últimos días había sido reportado como hospitalizado en Nueva York, mantenía una presencia activa en su cuenta oficial @realwilliecolon. Allí solía compartir reflexiones, posturas políticas y mensajes sobre la actualidad de Estados Unidos y América Latina, además de recuerdos de su trayectoria artística.

Su último contenido fue un video titulado “Un demócrata se retira tras una pregunta simple”. La publicación, que generó diversas reacciones entre sus seguidores, reflejaba el interés constante de Colón por los temas políticos y sociales. A lo largo de los años, el músico no ocultó sus opiniones y utilizó sus plataformas digitales para pronunciarse sobre asuntos públicos, en ocasiones despertando polémica y debates entre sus fanáticos.

Aunque la publicación no hacía referencia a su estado de salud ni daba indicios de las complicaciones respiratorias que, según versiones preliminares, habrían motivado su hospitalización días después, hoy adquiere un significado especial para quienes siguen su legado. Muchos usuarios han regresado al video para dejar mensajes de despedida y agradecimiento, convirtiendo el espacio en un muro virtual de homenaje.



Colón, nacido en el Bronx en 1950, fue uno de los pilares de la salsa dura y figura esencial del movimiento musical que marcó a varias generaciones. Junto a Héctor Lavoe y posteriormente con Rubén Blades, construyó una de las discografías más influyentes del género, con letras que trascendieron el ámbito festivo para abordar problemáticas sociales y urbanas.

En ese sentido, su última publicación parece coherente con la personalidad de un artista que nunca se limitó únicamente a la música. Más allá de los escenarios y los éxitos con el trombón, Willie Colón fue un personaje activo en la conversación pública, dispuesto a expresar sus convicciones.

Hoy, el mundo de la salsa lamenta su muerte.