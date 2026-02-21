En vivo
La última pulicación de Willie Colón tras confirmarse su muerte a los 75 años: un video

La última pulicación de Willie Colón tras confirmarse su muerte a los 75 años: un video

El icónico trombonista dejó un mensaje en Instagram días antes de su fallecimiento, un video que hoy cobra fuerza entre reacciones y despedidas de sus seguidores.

