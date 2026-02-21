Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, sábado 21 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Sinuano Día continúa siendo uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Su presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha consolidado como una alternativa confiable para miles de apostadores que diariamente revisan los resultados oficiales con la ilusión de ganar.
El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 21 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que permite a los participantes tener oportunidades constantes de ganar.
Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., momento en el que los jugadores pueden comprobar si su número fue favorecido. La puntualidad en la publicación de resultados ha sido clave para fortalecer la credibilidad del sorteo.
Este chance ofrece diversas modalidades de juego, diseñadas para adaptarse a diferentes presupuestos y preferencias:
Esta variedad facilita la participación tanto de jugadores frecuentes como de quienes apuestan ocasionalmente.
El valor de las apuestas es accesible y flexible, con montos que van desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos. Esta característica permite que personas con diferentes presupuestos puedan participar.
La facilidad de acceso ha sido un factor clave para mantener la vigencia del sorteo en la región Caribe y en otras zonas del país.
Para cobrar un premio, los ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:
Dependiendo del monto del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:
El Sinuano Día continúa siendo uno de los chances más confiables y consultados del Caribe colombiano. Sus procesos regulados, horarios definidos y facilidad de participación refuerzan la confianza de miles de personas que revisan diariamente los resultados con la expectativa de ganar.