Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, sábado 21 de febrero de 2026

El chance Sinuano Día continúa siendo uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Su presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha consolidado como una alternativa confiable para miles de apostadores que diariamente revisan los resultados oficiales con la ilusión de ganar.



Número ganador del Sinuano Día hoy, sábado 21 de febrero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 21 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Hora del sorteo del Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que permite a los participantes tener oportunidades constantes de ganar.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., momento en el que los jugadores pueden comprobar si su número fue favorecido. La puntualidad en la publicación de resultados ha sido clave para fortalecer la credibilidad del sorteo.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este chance ofrece diversas modalidades de juego, diseñadas para adaptarse a diferentes presupuestos y preferencias:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad facilita la participación tanto de jugadores frecuentes como de quienes apuestan ocasionalmente.



Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

El valor de las apuestas es accesible y flexible, con montos que van desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos. Esta característica permite que personas con diferentes presupuestos puedan participar.

La facilidad de acceso ha sido un factor clave para mantener la vigencia del sorteo en la región Caribe y en otras zonas del país.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Para cobrar un premio, los ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del monto del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

El Sinuano Día continúa siendo uno de los chances más confiables y consultados del Caribe colombiano. Sus procesos regulados, horarios definidos y facilidad de participación refuerzan la confianza de miles de personas que revisan diariamente los resultados con la expectativa de ganar.