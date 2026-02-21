En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Canciller Rosa Villavicencio visitó Imprenta Nacional antes de que inicie nuevo modelo de pasaportes

Canciller Rosa Villavicencio visitó Imprenta Nacional antes de que inicie nuevo modelo de pasaportes

A pocas semanas del cambio en la expedición de pasaportes, la Cancillería inspeccionó las adecuaciones a las instalaciones de la Imprenta Nacional para supervisar el proceso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad