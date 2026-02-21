En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Fedegán rechazó secuestro de ganadero en Cesar: “El campo no puede ser víctima de violencia”

Fedegán rechazó secuestro de ganadero en Cesar: “El campo no puede ser víctima de violencia”

Desde la Federación exigieron acciones inmediatas para su regreso sano y salvo, mientras que las autoridades competentes están verificando las posibles rutas de escape que tomaron sus captores.

Publicidad

Publicidad

Publicidad