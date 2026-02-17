Precio de la carne no bajará si se deja de exportar, dice presidente de Fedegán

En una reciente entrevista, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), desestimó la teoría del Gobierno Nacional que sugiere que las exportaciones son las responsables del alza en el precio de la carne en el país. Según Lafaurie, la intención de suspender las ventas al exterior no tendría el efecto esperado de reducir los costos para el consumidor final, basándose en la estructura del mercado y en experiencias históricas.



La desproporción entre exportación y consumo interno

Lafaurie calificó como una falta de "rigor" la premisa del presidente Gustavo Petro, quien sostiene que los ganaderos cobran precios de exportación internamente. El dirigente gremial explicó que el volumen de carne exportada es mínimo en comparación con el mercado local: mientras que el año pasado se exportaron cerca de 34,000 toneladas, el consumo interno superó el millón 100,000 toneladas.

Para dar perspectiva internacional, comparó a Colombia con Brasil, el mayor exportador mundial, que alcanzó los 4.15 millones de toneladas frente a las cifras marginales de Colombia. Según el presidente de Fedegán, lo que realmente está impulsando el sector es el mercado interno, que creció un 7.1%, apalancado por sectores con mayor liquidez y el incremento del salario mínimo.



Intermediarios: el obstáculo para la reducción de precios

Uno de los argumentos centrales de Lafaurie para afirmar que el precio no bajará es el papel de los expendedores. Recordó una experiencia durante el Gobierno de Álvaro Uribe, cuando se cerraron las exportaciones a Venezuela por tensiones políticas. En aquel entonces, el precio del ganado en pie cayó significativamente (de $2,800 a $2,100), pero el precio al consumidor en ciudades como Bogotá no varió.

"El mercado de Bogotá no tuvo ninguna variación de precios porque el expendedor se quedó con el diferencial", señaló Lafaurie, explicando que el intermediario marginó casi el 40% del valor en ese momento. En sus palabras, el "libre mercado" se tragó cualquier posible beneficio para el bolsillo de los ciudadanos.

