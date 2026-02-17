En vivo
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

¿Quién ganará en 2026? JJ Rendón lanza dura advertencia a los candidatos que lideran encuestas

¿Quién ganará en 2026? JJ Rendón lanza dura advertencia a los candidatos que lideran encuestas

Rendón fue enfático al señalar que Colombia posee una dinámica electoral particular donde los candidatos que dominan la escena en las etapas tempranas suelen desinflarse antes de la votación definitiva. Recordó casos emblemáticos como el de Antanas Mockus en febrero de 2010, quien "estaba arrasando" y ya se repartían ministerios antes de que la tendencia se revirtiera completamente.

