Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Caribe  / Denuncian que paramilitares imponen "su ley" en El Rodadero, Santa Marta

Denuncian que paramilitares imponen “su ley” en El Rodadero, Santa Marta

Defensor de Derechos Humanos denunció que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra amenazaron a su hijo en pleno sector turístico, luego de un accidente, donde, incluso, le cobraron una “multa” bajo intimidación armada.

