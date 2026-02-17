En vivo
Encienden alertas por posibles inundaciones en Santa Marta y siete municipios del Magdalena

Encienden alertas por posibles inundaciones en Santa Marta y siete municipios del Magdalena

Las autoridades advierten riesgo de desbordamiento en ríos de la Sierra Nevada y piden a las comunidades de zonas rurales y ribereñas mantenerse en máxima atención.

