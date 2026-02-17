Rutas, horarios y kits: todo lo que debe saber sobre la primera edición de Farmatodo Corre 2026

La ciudad de Bogotá se alista para una de las citas deportivas más esperadas del primer trimestre del año. Bajo la premisa de fomentar hábitos de vida activos, se llevará a cabo la primera edición de Farmatodo Corre Bogotá 2026. Este evento no es solo una competencia atlética, sino la consolidación de una estrategia regional de salud que busca impactar positivamente la calidad de vida de los bogotanos.



Una evolución hacia el bienestar integral

La carrera surge como el gran cierre de "Bienestar en Movimiento", una plataforma que representa la evolución de la conocida iniciativa "Enero Saludable". Según la compañía, este cambio responde a una estrategia diseñada para promover el autocuidado de manera constante y no solo estacional.

Claudia Paludi, directora de Marketing Corporativo de Farmatodo, destaca la relevancia de este proyecto: “Bienestar en Movimiento representa la evolución de nuestro compromiso con las comunidades. Con Farmatodo Corre queremos agradecer la gran acogida de los bogotanos y seguir inspirando a las personas a adoptar hábitos saludables, demostrando que el bienestar comienza con el primer paso”.



Detalles técnicos: Rutas y horarios

La cita deportiva tendrá lugar el próximo domingo 1 de marzo de 2026. La organización ha dispuesto dos modalidades para garantizar la inclusión de todo tipo de participantes: un recorrido de 6K, ideal para principiantes y aficionados, y uno de 12K, diseñado para corredores con mayor experiencia y nivel competitivo.

El epicentro de la jornada será la Plaza de Alfiles del Centro Comercial Gran Estación, punto que servirá tanto de salida como de llegada. Los corredores transitarán por arterias viales clave de la ciudad, incluyendo:

Avenida La Esmeralda y Calle 44.

Carrera 50 y Calle 26.

Calle 53, Avenida Carrera 30 y el sector de Galerías.

En cuanto a la logística de salida, el pelotón de los 12K iniciará su recorrido a las 7:00 a.m., mientras que los participantes de los 6K partirán a las 7:20 a.m.. Ambos grupos contarán con una sesión de calentamiento previa para prevenir lesiones y optimizar el rendimiento.



Impacto social y preparación previa

Más allá del día de la carrera, Farmatodo ha construido un ecosistema de bienestar durante los últimos tres meses. La iniciativa incluyó clases deportivas, activaciones en las ciclovías dominicales y encuentros directos con comunidades de runners en diversas ciudades del país. Este acompañamiento previo busca que los 5.000 corredores esperados lleguen en óptimas condiciones físicas y motivacionales.

“Esta carrera busca consolidarse como un espacio que conecte a las personas con el bienestar integral, promoviendo el autocuidado, la actividad física y el disfrute del deporte como parte de la vida cotidiana. Nos alegra ver la respuesta positiva de la ciudad frente a esta iniciativa”, puntualizó Claudia Paludi.



Entrega de kits y experiencia del corredor

Los inscritos podrán reclamar su kit oficial de competencia los días 27 y 28 de febrero en el centro comercial Unicentro Bogotá. Además de los elementos técnicos, la marca ha preparado una experiencia integral que incluye puntos de hidratación, asistencia médica y zonas de activación enfocadas en el bienestar para los corredores y sus acompañantes.

Publicidad

Con esta iniciativa, Farmatodo reafirma su rol como un actor clave en la promoción de la salud en Colombia, extendiendo su labor más allá de las estanterías y conectando directamente con el corazón activo de la comunidad.

Para más detalles, los interesados pueden visitar el portal oficial: www.farmatodo.com.co/marcas/corre_bogota.

