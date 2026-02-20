En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Secuestran a ganadero en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar: esto se sabe

Secuestran a ganadero en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar: esto se sabe

Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo.

Plutarco Santamaría.png
Plutarco Santamaría Guarín, víctima de secuestro.
Gobernación Cesar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de feb, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

